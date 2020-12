Ex-presidente do Sindifiscal morre em SP

O ex-presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal), entre 2005-2013, Washington Ferreira de Moraes, faleceu aos 54 anos, na madrugada desta terça-feira (1°), no Hospital 9 de Julho, na cidade de São Paulo(SP).

De acordo o delegado regional do Sindifiscal/MS, em Nova Andradina, João Mourão amigo e colega de cargo de Washington, o ex-presidente estava internado há mais de dois meses após apresentar complicações médicas devido a acidente vascular cerebral (AVC), que ele tinha sofrido.

Ainda segundo João, Washington ficou em coma por 60 dias até que não resistiu e veio a óbito às 00h de hoje.

Apesar de Washington ter residência fixa em Campo Grande, o corpo de está sendo translado para Bertioga, município litorânea de São Paulo, onde a família mora atualmente.

O Sindifiscal lamentou a morte através de nota oficial.“A família Sindifiscal-MS se entristece com tamanha perda e o fisco brasileiro perde uma grande liderança. Fica seu legado em defesa da nossa categoria e o exemplo de homem público que sempre se pautou pelo bem servir.”

