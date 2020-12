Granizo prenuncia chegada de temporais na capital

Durante a manhã desta terça-feira (1°) Campo Grande registrou queda de granizo em alguns bairros. Imagens encaminhadas ao JD1 Notícias mostram a quantidade de pedras de gelo que caíram na região do Parque dos Poderes.

De acordo com o Climatempo, a semana será de muita instabilidade em Mato Grosso do Sul, pelo menos até o próximo sábado (5), temporais violentos poderão ocorrer em vários locais de Mato Grosso do Sul, inclusive na capital, Campo Grande. Além de chuva forte e de raios, as rajadas de vento em torno de 90 km/h podem se repetir ao longo desta semana por causa desses temporais.

A formação de nuvens muito carregadas sobre o Mato Grosso do Sul está associada a constante entrada de ventos quentes e úmidos vindos do norte do Brasil e a persistência de uma área de baixa pressão atmosférica muito próxima do estado.

Calor continua - Apesar da ocorrência desses temporais, o ar continua muito abafado sobre o Mato Grosso do Sul e os temperaturas ainda vão continuar elevadas. Várias regiões do estado vão registrar ao longo desta semana temperaturas máximas entre 37°C e 40°C.

