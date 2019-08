Fã se revolta por não ser avisada do cancelamento de show na capital

Vitória Fogaça, 19 anos, usou o grupo do Facebook, “Aonde Não ir em Campo Grande” para manifestar sua indignação por não ter sido avisada do cancelamento do show do Pagode da Ofensa, que aconteceria no domingo (11), em Campo Grande.

Fã do grupo de pagode, Vitória relata que comprou, no dia 12 de junho, três ingressos para a apresentação. O evento organizado pela “Mol Produções” ocorreria no Teatro Dom Bosco, porém apenas ao chegar no local, descobriu que o show havia sido cancelado.

“Cheguei ao local do evento e tinha um tumulto na frente do teatro, um homem estava falando pela empresa, dizendo que o show havia sido cancelado, e que o aviso do cancelamento tinha sido enviado por email e Whatsapp”, relatou a internauta.

De acordo com a cliente o homem que foi resolver o problema não se apresentou. "Ele não falou quem ele era nem nada, só pediu o número de celular e dados do cartão para fazer a devolução do dinheiro, o que achei estranho”. Vitória comenta que quando os outros clientes que também obtiveram os ingressos pelo estande do Mol falaram que não receberam aviso do cancelamento o representante não respondeu adequadamente. “Ele foi grosso e chamou a gente de mentiroso, e não sei quando vou ter meu dinheiro de volta", finaliza.

Em contato com a nossa reportagem, uma fonte ligada a empresa, garante o envio do aviso tanto por email, quanto por Whatsapp sobre o cancelamento do show aos clientes que compraram os ingressos. A fonte frisa também que o cancelamento se deu devido a baixa adesão, ou seja a falta de público para que o evento pudesse ocorrer.

Segundo a empresa, o dinheiro que não pode ser devolvido no momento para algumas pessoas será reembolsado.

