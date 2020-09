Família aciona bombeiros para retirar cobra de vaso e descobre que era apenas fezes

Uma família acionou o Corpo de Bombeiros de Curitiba recebeu informando que teria uma cobra no banheiro da casa, dentro do vaso sanitário. O caminhão foi deslocado até o endereço onde era a ocorrência.

Curiosamente, ao chegar no local os militares perceberam que, na verdade, tratava-se de fezes humanas, e não de um animal.

Apesar do fato ser cômico, o tenente Felipe, do Corpo de Bombeiros da capital disse que acionar uma guarnição do Corpo de Bombeiros é algo muito sério, pois outras pessoas podem estar realmente necessitando do amparo destas autoridades. Portanto é de extrema importância que ao ligar para uma guarnição as informações repassadas sejam verídicas.

