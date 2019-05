Feira Agropecuária de Maracaju terá 200 bovinos em exposição

A Exposição Agropecuária de Maracaju (ExpoMara) deve receber 200 bovinos Nelore para julgamento nos dias 6 e 7 de junho. A mostra faz parte do Circuito Verde de Exposições do Ranking Nacional da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).



“Essa importante exposição completa 50 anos com muita contribuição ao fomento da raça Nelore. A ExpoMara é uma excelente oportunidade para pecuaristas da região mostrarem o estágio do seu investimento em genética, sendo reconhecidos pelo trabalho de melhoramento que desenvolvem nas fazendas”, afirma o presidente da ACNB, Nabih Amin El Aouar.



Para o presidente da Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Nelore, Antonio Celso Chaves Gaiotto, Mato Grosso do Sul tem dado grande contribuição ao aumento da oferta de carne com padrão elevado. “O estado é um importante centro de criação de Nelore no país, com sólidos investimentos no aprimoramento da raça, gerando avanços produtivos e econômicos para a cadeia da carne bovina”, ressalta Gaiotto.



As inscrições para a exposição de Nelore estão abertas até o dia 5 de junho. Os julgamentos da raça nelore serão feitos pelo jurado Horácio Alves Ferreira Neto.

