Fiems inicia distribuição de 25 mil máscaras pela Santa Casa

O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, iniciou neste sábado (15), a doação de 25 mil máscaras de tecido em MS, adquiridas pelo Sesi. A ação ajudará a rede pública de saúde e famílias da periferia de Campo Grande (MS).

A primeira distribuição foi feita diretamente ao presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heber Xavier, para onde a Fiems doou 10 mil máscaras e 150 face shields (protetor de rosto).

Segundo Sérgio Longen, a indústria têxtil de MS, distribuirá 100 mil máscaras na capital através da Fiems, beneficiando “quem mais precisa”.

Sérgio Longen ainda elogiou a eficiência do estado e da capital, no combate a pandemia , “nossos números são motivo de orgulho”, declarou.

A distribuição das máscaras também será feita para as comunidades dos bairros Jardim Noroeste, Vila Danúbio Azul, Taquaral Bosque, Jardim Colúmbia e Nova Lima. As máscaras serão distribuídas nas ruas desses bairros por unidades móveis do Sesi e as pessoas só precisam pegar o item de proteção individual, que é essencial para evitar o contágio e a propagação do vírus da Covid-19.Entidades indicadas pela Loja Maconica Inconfidencia 67 , também serão beneficiadas .

