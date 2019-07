Fiems instala adesivo na Casa da Indústria em apoio às reformas

A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) iniciou nesta segunda-feira (8), uma campanha de apoio às reformas da Previdência e Tributária, ambas em tramitação no Congresso Nacional.

Para marcar o início da campanha, um adesivo gigante foi instalado na fachada do Edifício Casa da Indústria, na capital, com a frase “A Favor do Brasil, Reformas Já”. Na avaliação do presidente da Fiems, Sérgio Longen, as duas reformas são essenciais para incentivar o retorno dos investimentos e do crescimento sustentável, bem como para a modernização do Brasil. “As mudanças na Previdência são urgentes e imprescindíveis para assegurar o pagamento futuro de milhões de aposentados e beneficiários do sistema, uma vez que o modelo atual se tornou insustentável”, afirmou.

Ele ainda defende que a reforma da Previdência precisa que todos sejam incluídos, desde servidores públicos federais, estaduais e municipais até trabalhadores da iniciativa privada e políticos. “O principal objetivo é estabelecer que todos os setores da sociedade façam sua contribuição para a solução da questão previdenciária, afinal, todos somos brasileiros”, completou.

Com relação à reforma Tributária, Sérgio Longen destacou que a proposta do deputado federal Baleia Rossi (MDB/SP) apresentada no Congresso Nacional simplifica e racionaliza o sistema tributário brasileiro. “É uma proposta que elimina cinco tributos incidentes sobre bens e serviços - ICMS, ISS, PIS, Confins e IPI - e os substitui por apenas dois - IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e Imposto Seletivo -, reduzindo consideravelmente a nossa pesada carga tributária”, pontuou.

Além da instalação do adesivo gigante de apoio às reformas estruturantes, no dia 28 de junho, o setor produtivo de Mato Grosso do Sul, representado pela Fiems, Famasul, Fecomércio-MS, Faems e Sebrae/MS, promoveu, no Edifício Casa da Indústria, um encontro com a bancada federal e com o Governo do Estado para apresentar as pautas consideradas prioritárias para destravar o crescimento do País e retomada da geração de emprego e renda. Durante a reunião, senadores e deputados federais receberam das entidades apoio formal à aprovação das reformas da Previdência e Tributária.

Deixe seu Comentário

Leia Também