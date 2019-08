Funsat Itinerante faz encaminhamento para emprego a emissão de CTPS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) leva serviços a várias regiões da cidade neste fim de semana por meio do programa Funsat Itinerante.Confira os eventos e locais em que os serviços do Funsat Itinerante estarão sendo oferecidos neste fim de semana.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Neste sábado (17) tem atendimentos da Funsat sendo realizados das 9h às 21h, na Cidade do Natal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena.

4ª Edição Ação Cidadãque será realizada dia 17 de agosto, das 8h as 12h na Escola Municipal Profª Arlene Marques Almeida Rua Catiguá, 694 – Jardim Canguru. Este evento levará para a população da região com serviços de Intermediação de vagas, algumas orientações sobre os serviços oferecidos pela Funsat e Oficina Funsat Orienta para os Jovens Alunos da Escola.

Ação Social “A esperança nasce em você” que será realizada em prol das comunidades dos bairros Nova Lima, Jd. Columbia, Jd. Anache, Vida Nova I, II e III, Tarcila do Amaral, Oscar Salazar e Residencial Silvestre, acontecerá dia 17/08 (sábado) das 13h as 17h.

