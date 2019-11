Glória Maria passa por cirurgia para retirada de tumor no cérebro

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

A jornalista Glória Maria foi submetida nesta terça-feira (12) no Rio a uma cirurgia no cérebro para a retirada de uma lesão expansiva cerebral.

Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Copa Star, a jornalista teve a lesão totalmente removida e passa bem, podendo ter alta médica hospitalar até o fim de semana.

Ainda de acordo com o comunicado, a apresentadora do Globo Repórter começou a se sentir mal no fim de semana e foi submetida a um exame de ressonância magnética, que detectou o problema.

