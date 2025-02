Governo faz reunião com delegada que atendeu a jornalista Vanessa, antes de feminicídio

Durante sua entrevista no Programa Roda Viva da TV Cultura, na noite de ontem (17), o governador Eduardo Riedel foi questionado sobre as ações acerca da acusação de negligência por parte da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no caso da jornalista Vanessa Ricarte, e adiantou que uma reunião será feita hoje (18).

Segundo o governador, a situação está sendo apurada e a delegada que atendeu Vanessa Ricarte, horas antes dela ser morta pelo ex-noivo, Caio Nascimento, foi convocada para uma reunião junto ao secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Carlos Videira.

Riedel, mais uma vez admitiu que houve uma "falha" por parte do Estado, isso porque Vanessa, momentos depois de ser atendida na Deam, mandou um áudio para um amigo, dizendo que foi mandada de volta para a casa onde estava o assassino e que a delegada que a atendeu não compreendia a dimensão do perigo. No entanto, à imprensa, as delegadas Elaine Benicasa e Analu Ferraz afirmaram que foi ofertado abrigo à vítima, que teria negado.



O governador afirmou que, até o momento, ninguém foi afastado da função, e que as delegadas, até ontem, continuavam trabalhando normalmente. "Precisamos compreender profundamente o que aconteceu, ai sim abrir uma investigação na Polícia Civil para apurar o ocorrido, para poder definir as responsabilidades, procurar um caminho de correção que não está exclusivamente na mão do Executivo". Riedel falou que busca um novo modelo, para diminuir o tempo de respostas de medidas restritivas, como a medida protetiva que havia sido solicitada por Vanessa.

No último domingo (16), o Governo do Estado discutiu estratégias para melhorias junto aos secretários Viviane Luiza (Cidadania), Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), Patrícia Cozzolino (Assistência Social e Direitos Humanos) e Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), além da subsecretaria Manuela Bailosa (Políticas Públicas para Mulheres) e do delegado-geral a Polícia Civil, Lupérsio Degerone.

O presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Dorival Renato Pavan, assim como a desembargadora Jaceguara Dantas Da Silva - que lidera a campanha #TodasPorElas - e o chefe do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o procurador-geral de Justiça, Romão Avilla Milhan Junior, também participaram da reunião na governadoria.

