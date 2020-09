Helicóptero cai e explode em fazenda de MS

Um helicóptero acabou caindo e explodindo no final da tarde desta sexta-feira (11), em uma fazenda entre os municípios de Juti e Iguatemi. O local fica a cerca de 60 quilômetros de Iguatemi, que fica a 472 km de Campo Grande.

Não há informações de vítimas. O Corpo de Bombeiros fez uma varredura no local, mas não encontrou o piloto e nem possivéis passageiros que estariam no helicóptero.

Uma equipe da Polícia Civil de Campo Grande foi acionada para ir ao local. Somente com a chegada da perícia, será permitido mexer em uma parte do helicóptero para saber se há vítimas em baixo dos destroços. Como as chamas consumiram o helicóptero, não foi possível identificar o prefixo. Ainda não se sabe de onde decolou e para onde ia a aeronave.

O Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) VI, pertencente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, já foi acionado e virá para Mato Grosso do Sul.

