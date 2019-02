Homem afirma ser o pai de um burrinho

Da Redação com Capitan bado

Juan Antonio Jaramillo é o homem que afirma ser o pai de um burrinho que já até ganhou o nome de “Milagro Jose”. A mãe do animal pertence a seu vizinho, Juan Antonio disse que levou vários anos fazendo ‘sexo’ com o animal, ele relatou "eu era o único que dava banho e cuidava o proprietário não queria ela, e depois de anos nasceu o Milagro Jose "meu único filho", diz o agricultor no município de Caucasia Antioquia.

O suposto pai do animal diz que vai até o fim para provar sua paternidade. "Estou descobrindo se devo ir ao ICBF ou à Corpoica para fazer o teste do DNA, vou lutar porque meu filho tem os mesmos direitos que qualquer criança", diz Jaramillo.

Vizinhos do setor afirmam que a criatura é uma abominação do demônio que já o ouviu dizer a palavra "papai".

De acordo com o site Capitan Bado, a semelhança de "burrinho" com um rosto humano é impressionante. O dono do burro não quis falar sobre o assunto.

Deixe seu Comentário

Leia Também