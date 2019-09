I Congresso Internacional de Odontologia de Ponta Porã foi um sucesso

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS) realizou, de 29 a 31 de agosto, o I Congresso Internacional de Odontologia de Ponta Porã, no Centro de Convenções Internacional Miguel Gomez. O evento contou com apoio da Prefeitura de Ponta Porã.

O Congresso recebeu mais de 260 inscrições de profissionais de estados do Brasil, como São Paulo, Ceará, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de cerca de 70 cirurgiões-dentistas estrangeiros e também acadêmicos.

O I CIOPP contou com sete palestras gratuitas, ministradas por professores vindos de vários estados do Brasil, contemplando as mais variadas áreas de atuação da odontologia. O I CIOPP fez parte do projeto de Educação Continuada do CRO-MS que busca oferecer gratuitamente cada vez mais conhecimento aos profissionais.

A abertura contou com a presença do prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, e do secretário de saúde do município, Patrick Derzi, e da coordenadora de saúde bucal, Adair Ribas. O CFO (Conselho Federal de Odontologia) esteve representado pelo conselheiro Samir Najjar.

Pelo CRO-MS estiveram presentes: o presidente, José Wilson Capdeville, conselheiros: Robson Ajala, Noberto Fabri, Silvânia Silvestre, Mariam Kodjaoglanian, o presidente do Congresso, Renan Kayatt, a integrante de comissão, Juliana Frigeri. O evento também conta com a participação da organização de Mariuxa Barbeta.

O evento também contou com o apoio de universidades de empresas que estiveram presentes e patrocínios de: Uniavan, Curaprox, ABCD, Tatiana Salazar e LFWeber.

