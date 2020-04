Idoso comete suicídio após pedir para nora chamar a polícia

Juvenal Teixeira Weis, 78 anos, tirou a própria vida na tarde de terça-feira (14), depois de falar para a nora chamar a polícia. O caso aconteceu em uma residência de Bonito – Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do registro policial, a nora mora na frente da casa onde o idoso morava. Ontem, Juvenal teria dito a ela que iria fazer um barulho no quarto e pediu para chamar a polícia. O idoso se trancou dentro de sua casa e efetuou dois disparos de arma de fogo na própria cabeça.

A nora ligou para a polícia e para a filha de Juvenal, que chegou ao local acompanhada do esposo. A porta foi arrombada e Juvenal estava caído. Logo em seguida, a polícia chegou. O idoso ainda apresentava sinais vitais e foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu assim que deu entrada.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Bonito como morte a esclarecer.

