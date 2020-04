Mais uma idosa morre de coronavírus em Campo Grande

Uma mulher, de 62 anos, é a segunda morte causada pelo coronavírus em Campo Grande.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ela morreu na madrugada desta segunda-feira (13) no Hospital Unimed. A idosa estaria internada desde o dia 28 de março em tratamento contra o vírus.

Em nota a cooperativa lamenta a perda da paciente e ressalta que seguiu todos os protocolos necessários, bem como as normas e determinações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando preservar a sua segurança e lhe oferecer a melhor assistência à saúde.

Outra idosa de 71 anos, também moradora de Campo Grande, e que estava internada no Hospital Regional morreu nesse domingo (12) depois de ter sido encaminhada ao hospital após ter passado pelo Centro Regional de Saúde do bairro Tiradentes. Conforme a SES, ela era cardiopata e tinha diabetes, o que pode ter contribuído para a evolução do quadro.

Em 31 de março foi registrado o primeiro óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul. A vítima foi uma mulher de 64 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada em um hospital particular em Dourados. A segunda vítima também era de Batayporã, de 66 anos e faleceu no dia 6 de abril.

Deixe seu Comentário

Leia Também