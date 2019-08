Idoso que estava desaparecido é encontrado na capital

Adão Pereira da Silva, de 74 anos, que estava desaparecido desde terça-feira (6), foi encontrado há pouco nas proximidades da BR-163, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, Adão foi encontrado e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O idoso foi encaminhado para uma unidade de saúde e, aparentemente, ele está bem, mas receberá atendimento médico para atestar seu estado de saúde.

Relembre

O desaparecimento de Adão mobilizou familiares, internautas e a Comunidade Cristã no Brasil (CCB), na qual ele é membro. O idoso teria saído de casa, no bairro Chácara das Mansões, por volta das 6h, para ir ao centro da capital e não foi mais visto.

A única informação que a família tinha era de que ele teria sido deixado no jardim Colúmbia por um motorista de aplicativo. O motorista informou que ele estava lúcido e pediu para ficar em uma esquina.

Segundo familiares, Adão não tem problema psicológico e não tinha desavenças com ninguém.

