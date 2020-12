Indústria de MS tem aumento de 147% em geração de emprego em 2020

O setor industrial de Mato Grosso do Sul registrou aumento de 147% na geração de emprego formal no período de janeiro a outubro deste ano em comparação com o mesmo período de 2019.

Dados são do levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems. Nos primeiros 10 meses deste ano, as indústrias criaram 7.378 novas vagas de trabalho, enquanto de janeiro a outubro de 2019 foram 2.988.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, somente em outubro, a indústria foi responsável pela abertura de 1.216 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul, resultado de 5.849 contratações e 4.633 demissões. “Já no acumulado do ano são 7.378 vagas abertas pela indústria, resultado de 51.346 contratações e 43.968 demissões. Esse montante garante ao setor a condição de maior gerador de postos formais de trabalho no Estado até aqui”, analisou.

Ele explica que, dessa forma, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou outubro de 2020 com o total de 132.678 trabalhadores empregados, indicando, até aqui, um aumento de 5,89% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 125.300 funcionários.

O economista completa que as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de outubro foram fabricação de refrigeradores, construção, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos e fabricação de calçados de material sintético. “Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a outubro foram abate de suínos, abate de aves, construção, fabricação de celulose, preparação de subprodutos do abate, abate de bovinos, fabricação de açúcar, fabricação de óleos vegetais e fabricação de etanol”, detalhou.

Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 150 vagas destacam-se Dourados (+1.546), Três Lagoas (+658), Campo Grande (+655), São Gabriel do Oeste (+556), Sidrolândia (+535), Naviraí (+488), Caarapó (+253), Nova Andradina (+252), Itaquiraí (+250), Angélica (+219), Água Clara (+194), Brasilândia (+193) e Fátima do Sul (+190)”.

Deixe seu Comentário

Leia Também