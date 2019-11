JBS é evacuado após vazamento de amônia nesta manhã de sexta-feira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A unidade 2 do frigorífico JBS, localizada na BR-060, na saída para Sidrolândia, precisou ser evacuada na manhã desta sexta-feira (8), após um vazamento de amônia, produto químico considerado perigoso, corrosivo à pele, olhos, vias aéreas e pulmões.

Por volta das 8h todos os servidores já tinham sido retirados do prédio e a produção foi interrompida e ainda não foi retomada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 8h e quatro viaturas de resgate foram encaminhadas ao local.

Conforme informações da JBS, o vazamento teve início antes do horário de expediente e foi controlado. A área foi isolada e não há registro de intoxicados. Ainda segundo a empresa, as causas do vazamento serão apuradas.

Em setembro, a unidade da JBS de Sidrolândia também teve vazamento do gás e 19 funcionários foram intoxicados.

