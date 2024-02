JD1TV: Advogada de acusação no caso Sophia diz estar sendo 'perseguida'

A advogada Janice Terezinha Andrade da Silva, representante da acusação no caso do assassinato da pequena Sophia de Jesus Ocampo, de apenas 2 anos, em Campo Grande, manifestou-se em suas redes sociais, alegando ter sido representada na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pela Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (Adepol) devido à sua atuação no caso. Janice afirma estar enfrentando perseguição por criticar o trabalho da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), com foco na delegada titular Anne Karine Sanches Trevizan.

Em um vídeo de 4 minutos, divulgado nas redes sociais, a advogada expressa duras críticas à atuação da delegada no caso Sophia de Jesus Ocampo, chamando-a de "incompetente". Nas palavras de Janice: "Oi gente, tudo bem? Adivinha quem tá sendo processada pela delegada incompetente que deixou a Sophia ser assassinada depois de registrar dois boletins de ocorrência, a advogada, assistente de acusação."

A advogada alega estar sofrendo perseguição processual, mencionando um processo movido pela delegada Anne Karine e pelo sindicato da Polícia Civil, devido a ter chamado Trevizan de "mentirosa". Janice defende suas palavras, afirmando: "Eu chamo ela de mentirosa na cara dela. Ela é mentirosa, ela faltou com a verdade em entrevista e eu rebato isso. Ela é mentirosa, ela faltou com a verdade. Isso é mentirosa, eu falo pra ela e aproveita e me processa por isso também."

A acusação de mentira se refere a supostas declarações da delegada à imprensa na qual o pai da pequena teria 'desistido' de medidas protetivas em prol da menina. Janice contesta afirmando que medidas protetivas, quando se trata de crianças, não podem ser renunciáveis por pais ou diretores. A advogada classifica o processo do caso Sophia como "horroroso" e anuncia a preparação de uma ação civil, afirmando que o Estado será responsabilizado por omissão no caso.

A reportagem procurou a Adepol para comentar as alegações da advogada, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto. Assista ao vídeo completo com as declarações fortes:

