Jovem comete suicídio em salão

Diego Rafael dos Santos, 29 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (24), em um salão do município de Ivinhema – Mato Grosso do Sul.

De acordo com a mídia local, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência em um salão no bairro Vitória. Chegando ao local, os bombeiros se depararam com o jovem enforcado e sem os sinais vitais.

A polícia civil foi acionada para os procedimentos de praxe.

Deixe seu Comentário

Leia Também