Jovem dorme e celular pega fogo enquanto carrega em cima da cama

Priscilla Porangaba, com informações do G1

A jovem Kelly Cristina, de 20 anos, acordou com o celular destruído nessa quinta-feira (20) em Nova Alvorada do Sul. A garota dormia e por volta das 4h acordou com o aparelho, que estava conectado a tomada carregando, pegando fogo em cima da cama.

Segundo informado pela menina "o celular estava carregando na cama perto de mim, porque preciso ouvir o despertador de manhã. Coloquei ele para carregar à noite e acordei de madrugada com o telefone pegando fogo, o colchão e os lençóis já tomados por chamas. Consegui abrir a porta, abafar o telefone e apagar o fogo", comentou.

A jovem ainda acrescenta que ficou apavorada e acredita que o aparelho tenha superaquecido e explodido. O iphone modelo 5S, ficou totalmente destruído e não estava na garantia.

Kelly conta que tentou procurar a assistência técnica autorizada da Apple em Nova Alvorada após o susto, mas a loja estava fechada para o feriado de Corpus Christi. Ela disse entrará em contato por telefone com a empresa para informar o ocorrido.

Deixe seu Comentário

Leia Também