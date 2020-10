Justiça obriga Gusttavo Lima a deixar mansão para ex e os filhos

Sarah Chaves com informações do Metrópoles

Após a separação, que teve boatos de reconciliação que já foi desmentido, neste novo episódio do ex-relacionamento amoroso de Gusttavo Lima e Andressa Suita, a Justiça também já bateu o martelo e determinou que o sertanejo saísse de casa e fosse morar em outro local.

As informações são do colunista Lucas Pasin, e dão conta de que Suita e os filhos estão na casa da família no condomínio Residencial Alphaville, voltarão para o apartamento luxuoso, onde Gusttavo morava com a mulher e os filhos em Goiânia.

No dia que assumiu a separação, Gusttavo disse que não queria que a situação fosse resolvida na Justiça, mas Andressa fez questão de entrar e inclusive com pedido de liminar para que tudo fosse acertado o mais rápido possível dentro da lei.

O sertanejo deixou o imóvel, situado na cidade de Bela Vista, região metropolitana de Goiânia, e se mudou para o endereço mais chique da capital do estado: o edifício de luxo Victorian Living Desire. Cada apartamento está avaliado em R$ 3.682.375,48. A nova moradia do artista fica no setor Marista, bairro nobre da cidade.

O imóvel tem nada menos do que 404 m², quatro suítes e, até mesmo, um elevador para veículos para levar o carro até o apartamento.

