Lei que regulamenta motorista de aplicativos é prorrogada

O prefeito Marquinhos Trad se reuniu na manhã desta terça-feira (14) com um grupo de representantes de motoristas de aplicativo e concedeu a prorrogação de mais 90 dias para a vigência da lei que regulamenta o transporte por aplicativo na cidade de Campo Grande.

A lei 6.294 entrou em vigor no início de outubro do ano passado e foi concedido um prazo de 120 dias para os motoristas se adequarem a nova regulamentação. O fim do pr O prazo foi prorrogado por mais 90 dias.

Durante a reunião, os representantes protocolaram uma representação em nome de 200 motoristas de aplicativos e endereçaram ao Procurador Geral do Ministério Público, com o objetivo que estudar mais a lei municipal e os questionamentos da categoria sobre alguns pontos do projeto.

Entre eles estão, o tempo de uso dos veículos, de acordo com a nova regulamentação municipal, os carros só podem ter até 8 anos de uso. Outro ponto bastante discutido no encontro foi o exame toxicológico, que segundo os motoristas, traz multas excessivamente elevadas para o descumprimento.

Além de conversarem também sobre a contratação de mais um seguro e a proibição de atender certas áreas estabelecidas pela prefeitura municipal.

