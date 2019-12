Liga do Bem faz a festa de crianças nos hospitais

Jônathas Padilha, com informações do Dourados News

Os integrantes da Organização Não Governamental (ONG), Liga do Bem participaram de uma série de ações sociais na manhã desta sexta-feira (20) levando alegria a bairros carentes e as crianças pacientes de hospitais, como no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados.

O grupo, formado por dezenas de pessoas vestidas de personagens, acolheram crianças e adultos na Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Hospital da Vida e Hospital Universitário da UFGD.

Os integrantes se dividiram em três grupos para atender a demanda. Por exemplo, no HU, eles visitaram as alas pediátricas e psiquiátricas, demonstraram alegria contagiante em cada leito visitado.

Crianças e adultos ficaram encantados com os personagens e se emocionavam com a visita. As ações nessas unidades de saúde se estenderam até o final da manhã.

Durante a tarde, eles percorrerão alguns bairros da cidade para alegrar as crianças carentes com a entrega de 5 mil brinquedos. Mais tarde, às 17h, está previsto um show gratuito na Praça Antônio João, região central de Dourados.

A Liga do Bem é um projeto voluntário, de Campo Grande, que conta com mais de 200 super-heróis e em suas intervenções eles levam amor e carinho a quem precisa, como em hospitais, asilos, abrigos, comunidades carentes e eventos sociais.

Deixe seu Comentário

Leia Também