Mãe de Pelé, de 100 anos, ainda não sabe da morte do filho e será preservada

Após a morte de Pelé, Maria Lúcia do Nascimento, irmã do Rei do Futebol, revelou que a mãe dela, Dona Celeste, de 100 anos, ainda não recebeu a notícia da perda do filho.

De acordo com a irmã do astro do futebol, ela conversou várias vezes com a mãe sobre o estado de saúde de Pelé nos últimos dias, dizendo sempre que rezaria pelo irmão. No entanto, ela admitiu que não sabe se Dona Celeste, que nem sempre reagia, tem consciência da situação.

"Não, nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Sem saber de nada ainda. Às vezes, eu falo: 'Celestica, o Dico tá assim'. Ela abre o olho, e eu falo: 'Vamos rezar por ele'. Mas ela não está consciente", disse Maria Lúcia em entrevista à ESPN.

A irmã de Pelé ainda falou sobre como tem sido lidar com a situação, e disse que esteve com Pelé no Hospital Albert Einstein no último dia 21 de dezembro. Maria Lúcia contou que o Rei do Futebol parecia "sentir que estava partindo". "Está sendo muito difícil. A gente sabe que não somos eternos, mas essa notícia de que ele estava nos deixando, deixou o coração muito apertado", declarou.

O Rei do Futebol morreu aos 82 anos na tarde de ontem (29), no Hospital Albert Einstein, onde estava internado há um mês. A causa da morte foi a falência múltipla dos órgãos provocada pelo avanço do câncer de cólon que ele tratava desde 2021.

