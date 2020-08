Mãe do diretor de Comunicação do TJMS é internada com Covid-19

A mãe do Jornalista e Diretor de Comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Carlos Kuntzel está internada na Unimed Campo Grande, com Covid-19.

De acordo com o filho Carlos, a sua mãe acabou ficando internada depois que a oxigenação dela baixou muito. Os médicos acabaram colocando ela na oxigenação de ventilação.

Em um relato em seu site, Carlo Kuntzel disse “estou seguindo todos os protocolos de segurança desde o começo da pandemia. No entanto isso não parece suficiente”. Ele não sabe onde a sua mão possa ter contraído o vírus, já que nos últimos dias só saiu para fazer compras.

Kuntzel ainda relata que muitas pessoas acha um exagero essa pandemia e acabam não se cuidando. E além de não se cuidar, acaba colocando a vida de outras pessoas em risco.

