Maior concurso na área da saúde reuniu 17.224 mil candidatos na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com 633 vagas para cargos de nível superior, médio, médio técnico e fundamental, aconteceu no domingo (18), com 17.224 mil candidatos inscritos.

De acordo com o secretário de Gestão, Agenor Mattiello, esse é o maior concurso realizado pela Prefeitura de Campo Grande na área da saúde nos últimos 16 anos e reúne candidatos de todo o país.

“Todo o processo foi pensado com intuito de democratizar o acesso e oxigenar o serviço público, permitindo que toda a comunidade pudesse participar de um concurso aberto, lícito, onde todas as questões técnicas e éticas estão sendo respeitadas, com total transparência e lisura”, afirmou o secretário.

Para a área médica, são 285 vagas, em 37 especialidades, com remuneração que pode chegar a quase R$26 mil. Há ainda mais 348 vagas em funções de nível fundamental, médio, médio técnico e superior.

O gabarito preliminar das provas está previsto para ser divulgado após às 17 horas de terça-feira, dia 20 de agosto. O resultado preliminar das provas objetivas está previsto para o dia 30 de agosto.

Para os candidatos aos cargos de nível superior haverá ainda uma segunda etapa: a Análise de Títulos, que deverão ser entregues pelos convocados entre os dias 6 e 9 de setembro.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. As vagas serão preenchidas conforme a demanda.

