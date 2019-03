Mais de mil voluntÃ¡rios se reÃºnem em Dourados

Saiba Mais Geral Capital sediará reunião da sociedade para o progresso da ciência

De 2 a 5 de março, Dourados receberá caravanas de vários estados e países para a 63ª edição da Concafras-PSE (Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita), que será realizada na Cidade Universitária (UFGD e UEMS). O evento reúne todos os anos, mais de cinco mil pessoas no período de carnaval para a realização de estudos cristãos e atividades práticas de caridade.

A expectativa da organização é de receber pessoas vindas de outros municípios, dos estados vizinhos (Paraná, São Paulo e Goiás) e também dos países próximos, especialmente do Paraguai, Argentina e Bolívia.

Sixto Aquino é de Assunção, capital do Paraguai, e virá com vários trabalhadores do Centro Espírita Maria de Nazaré e do Posto de Assistência Esperança para participar dos cursos e aperfeiçoar as atividades que desenvolve no país vizinho. "Fomos convidados a fazer parte desse lindo encontro! Encontro de luz que vai nos ajudar a aprender mais sobre esse trabalho magnífico. Vai haver momentos de formação, de entretenimento e de aprendizado. Então convidamos a todos os interessados em trabalhar no bem a participarem também! E que através desse trabalho possamos evoluir espiritualmente e encontrar a tão desejada felicidade que todos estamos buscando", disse Sixto Aquino.

Os cursos têm enfoque no desenvolvimento de atividades sociais, espíritas e voluntárias aos interessados em desenvolver trabalhos neste eixo em suas cidades. A primeira parte é teórica, em que os participantes escolhem cursos que instruem sobre como atender crianças, adultos e jovens, que procuram as atividades voluntárias.

Programação

A solenidade de abertura será às 20h de sábado com música, discursos e apresentações culturais, no Auditório Central da UFGD. No entanto, a programação começa às 7h com recepção dos caravaneiros, inscrições e oficinas.

Na manhã de domingo serão realizadas as campanhas de arrecadação de donativos, nos bairros Parque Alvorada, Jardim Flórida e Vila São Brás. Já durante a tarde todos os participantes farão os cursos dos temas central e especial: "A minha paz vos dou", em referência ao trecho bíblico do livro de João, capítulo 14, versículo 27 e "Comunicação Social Espírita – Instrumento de Evangelização da Humanidade". À noite, os cursos serão sobre os temas históricos e atuais que cada participante escolhe no ato da inscrição.

Na manhã de segunda, são os cursos dos temas específicos, também escolhidos a partir dos interesses do próprio caravaneiro. Na segunda à tarde, a partir das 14h, é hora de colocar em prática o que foi aprendido nos cursos por meio das campanhas de arrecadação de donativos, livros, enxovais para crianças recém-nascidas, entre outros, nos Postos de Assistência Casa da Prece, Maria de Nazaré e Meimei, Escola Municipal Prof. Íria Lúcia Wilhelm Kozen (Posto Simulação), no Lar do Idoso, Praça Antônio João e Parque dos Ipês. O momento coletivo da noite, às 20h, será com confraternização geral, lançamento das sedes da Concafras de 2020 e a grande roda da Alegria Cristã.

Na terça-feira, a programação ocorre somente durante o período matutino, com cursos dos temas livres e solenidade de encerramento. Para levarem até suas cidades, cada participante receberá a nova edição da Revista Auta de Souza, que trata especialmente sobre Comunicação Social Espírita e dá subsídios para implantação do Núcleo de Comunicação Social nas casas espíritas.

Endereços das práticas de caridade

Posto de Assistência Casa da Prece - Rua Cornélio Cersozimo de Souza, 60, Vila Aurora

Posto de Assistência Maria de Nazaré - Rua Ramão Osório, n°215, Vila São Brás

Lar do Idoso - Rua Major Capilé, 3467, Jd. Central

Praça Antônio João - Av Marcelino Pires, Centro

Parque dos Ipês - Av Presidente Vargas, Vila Tonani I

Posto de Assistência Meimei - Rua Danilo Gustavo Vilhalva Paixão, 1045, Residencial João Antônio Luiz Braga, Estrela Porã

Posto Mirim (simulação) Escola Municipal Prof Íria Lúcia Wilhelm Kozen, Rua Ataíde de Souza Leitão, 65 - Parque do Lago II

