Empresa de parcelamento começa a atender em agências do Detran-MS

Para quem precisa regularizar a situação do seu veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS), mas necessita parcelar os débitos terá mais uma opção de atendimento. A partir desta segunda-feira (18) a Zapay surge como uma alternativa na hora de acertar as pendências financeiras.

A empresa já está operando com guichês instalados na agência do Shopping Campo Grande, nos Fáceis Aero Rancho, Coronel Antonino, Guaicurus e shopping Bosque dos Ipês. Para amanhã (19) está prevista a instalação de pontos de atendimento na sede, localizada na saída para Rochedo e na Agência Geraldo Garcia, no shopping Pátio Central.

De acordo com um dos sócios da Zapay, Callebe Araújo, as dívidas poderão ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. “A transação ocorre como qualquer operação feita com cartão de crédito e será cobrada, com juros, diretamente pela operadora de cartão, via fatura ou débito em conta. A Zapay oferece condições para parcelamento em até 12 vezes, mas a pessoa pode quitar em menos tempo”, explicou o empresário.

Além da capital, Dourados e Três Lagoas contarão em breve com novos guichês para parcelamento de débitos veiculares. Para o diretor adjunto do Detran-MS coronel Francisco Libório, ter mais uma empresa oferecendo o serviço só favorece a vida do usuário, devido à concorrência. “Isso facilita de modo geral, a vida das pessoas que, mesmo com o ônus do juro, poderá escolher a forma de pagamento para que possa liberar seu veículo apreendido ou mesmo quitar as dívidas pendentes”, enfatizou.

Ainda mais fácil

Varley Silva, também sócio da empresa Zapay, promete que em breve o sistema de parcelamento poderá ser acessado pelo site do Detran-MS. ”Dessa forma, o processo ficará mais célere e prático”, afirmou.

No dia 28 de fevereiro já vence a 2ª parcela do IPVA no estado. Os interessados podem comparecer aos pontos do Detran-MS que tenham um guichê do programa.

Sobre a Zapay Pagamentos

A Zapay é uma empresa especializada em serviços personalizados de pagamento junto à iniciativa privada e órgãos do governo. É credenciada ao Denatran, pela Portaria nº 750, de 18 de outubro de 2018, para realizar o parcelamento de todos os débitos veiculares. Atualmente, a Zapay está presente em nove estados e no Distrito Federal.

