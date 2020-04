“Mandetta constrói, Bolsonaro destrói”, diz Fábio Trad

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) publicou nesta quinta-feira (2), seu descontentamento em relação as atitudes do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em relação as recomendações da saúde.

Para o parlamentar, todos os dias o presidente faz um gesto de sabotagem ao trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS). “Mandetta constrói, Bolsonaro destrói. Onde Bolsonaro quer chegar incentivando o povo a desobedecer a razão médica mundial?”, questionou em seu Twitter.

Não de agora que Fábio Trad vem demostrando seu descontentamento com Bolsonaro em relação ao ministro. Na semana passada, o deputado defendeu que Mandetta deixasse a pasta, caso tivesse que alinhar as medidas tomadas para o isolamento, à recomendação do presidente de acabar com o "confinamento".

Na publicação de hoje, Fábio concluiu com outro questionamento: “Que país ele [Bolsonaro] defende: o da vida ou o das sepulturas?”.

