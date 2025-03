Márcio Pereira, da Fundect, é eleito presidente do Confap

Márcio de Araújo Pereira, diretor presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), foi eleito para a presidência do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

A eleição aconteceu na manhã de sexta-feira (21), na 67ª edição do Fórum Nacional do CONFAP, em Macapá, no Amapá.

Essa é a primeira vez que o conselho, que reúne os presidentes das 27 fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs) para fortalecimento do financiamento e a execução de projetos científicos e tecnológicos, é liderado por um sul-mato-grossense.

"É uma honra ocupar a presidência do Confap, sendo a primeira vez que Mato Grosso do Sul lidera este Conselho. Isto demonstra o crescente protagonismo nacional da ciência, tecnologia e inovação de Mato Grosso Sul, com pesquisas e pesquisadores de excelência que trazem resultados de impacto para a sociedade. Nesta gestão, os desafios das rotas e corredores latino-americanos requerem estratégias de fomento avançadas, assim como o apoio a soluções inovadores para o mercado e sociedade", disse Araújo.

