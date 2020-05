Mecânico é humilhado no Pires por ter mãos sujas de graxa

A jovem Lenira Jesus Prado, publicou na quarta-feira (13), no grupo Aonde Não Ir em Campo Grande-MS, um relato de indignação contra o atendimento do Supermercado Pires na avenida Raquel de Queiroz no Aero Rancho.

De acordo com o relato de Lenira, o marido que trabalha em uma borracharia sempre vai ao mercado que segunda ela é o mais próximo da sua casa, porém quando como de costume ele foi ao local fazer as compras, uma funcionária que estava na porta olhou para as mãos dele que estavam manchadas de graxa que não sai facilmente, e pediu que ele as lavasse.

No dia, o homem não deu importância ao pedido da funcionária, porém ontem a funcionária “passou dos limites”, conta Lenira. “A mulher que fica na porta burrifando álcool nas mãos, no primeiro momento ela zombou da mão dele e perguntou se ele queria lavar as mãos. Ele foi com nosso filho mais velho, e a funcionária disse num ar de deboxe. Então meu marido perguntou qual seria o problema e a mesma começou a se referir as mãos dele, dizendo que ele tem que lava-las, e mandou ele lavar porque segundo ela no mercado tinha água e sabão, como se em casa não tivesse", relatou indignada pela forma como o marido foi tratado.

“No momento meu marido foi atrás do gerente e o mesmo não estava. Fica aqui minha indignação com a falta de preparo de algumas profissionais que não respeitam o consumidor”, declarou.

Lenira ressalta que se o marido quisesse ir todo sujo não teria problema pois, no ramo em que trabalha a graxa não sai da mão facilmente. “O pior foi meu marido ter sido humilhado por estar com a mão suja na frente do filho que enche o olho de lágrimas pelo pai ser um trabalhador. Se fosse um traficante que andasse todo limpinho talvez teria um melhor tratamento nessa rede de supermercado que deveria zelar pelos seus clientes”, finalizou a consumidora.

Deixe seu Comentário

Leia Também