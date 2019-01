Mega acumula e pode pagar R$ 20 milhões na quarta

Saiba Mais Brasil Temer sanciona lei que destina verba de loterias para segurança

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2119 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (26). Dessa forma, o valor do prêmio acumulou e pode pagar R$ 20 milhões na próxima quarta-feira (30). As dezenas sorteadas foram 19 - 21 - 26 - 31 - 42 - 49.

Apesar de nenhuma aposta ter vencido o prêmio principal, 46 apostas acertaram a quinta, e cada uma vai receber R$ 33.531,53. Outras 2569 apostas acertaram a quadra e cada uma terá direito a R$ 857,72, segundo a Caixa Econômica.



Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Também é possível fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50 milhões possibilidades de combinações.

