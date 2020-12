Mega-Sena acumula e sorteia R$ 34 milhões na quinta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.325 da Mega-Sena , realizado na noite desta terça (8) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 33 - 34 - 37 - 46 - 52 - 60.

A quina teve 27 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 68.402,27. Outras 2.233 apostas acertaram a quadra; cada uma levará R$ 1.181,53.

Nesta semana, excepcionalmente, serão três sorteios: além do desta terça-feira, haverá outro na quinta (10) e, por fim, o de sábado (12). A programação faz parte da Mega-Semana de Natal.

No sorteio de quinta-feira, relativo ao concurso 2.326, o prêmio é estimado em R$ 34 milhões.

