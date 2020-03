Mega-Sena pode pagar 7 milhÃµes nesta quarta-feira

Priscilla Porangaba, com informações das Loterias Caixa

A Mega-Sena na semana pode pagar R$ 7 milhões para quem acertar as seis dezenas da sorte nesta quarta-feira (04), no concurso 2239, com realização prevista para as 20h (horário de Brasília) de hoje em São Paulo.

O prêmio chegou a este valor depois de acumular no sorteio passado. Conforme a Caixa Econômica Federal (CEF) a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para as apostas simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com 15 dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a CEF.

A aposta mínima custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50.

No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Deixe seu Comentário

Leia Também