Mega-Sena pode pagar R$ 10,5 mi neste sábado

Priscilla Porangaba, com informações das Loterias Caixa

Os apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (16) para fazer seu jogo no concurso 2.208 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 10,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio será realizado em São Paulo. As apostas poderão ser feitas em casas lotéricas ou pela internet.

A aposta mínima passa a custar R$ 4,50 conforme reajuste feito no último domingo (10).

Os novos valores foram autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro.

Deixe seu Comentário

Leia Também