Ministro garante que Bioceânica será licitada neste ano

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu ao governador do estado, Reinaldo Azambuja, a priorização da construção da Rota Bioceânica, durante audiência realizada nesta quinta-feira (7).

O projeto da construção da rodovia da Rota Bioceânica tem como objetivo ligar a BR-267 e a ponte sobre o rio Paraguai, por um trecho de 12 km, entre as cidades de Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai).

Esse ano será realizada uma licitação para contratar uma empresa para realizar o projeto, que tem previsão de entrega até o meio do ano que vem.

O ministro afirmou que a Rotas Bioceânicas, ferroviária e rodoviária, passando por MS são as duas melhores rotas que ligam o Brasil aos portos no Oceano Pacífico.

Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) também participou da reunião, explicou que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu o licenciamento para as obras da rodovia de acesso à ponte. Cujo custo está estimado em R$ 120 milhões. “O Ministro disse que esta licitando o projeto desta obra, tem verba para licitação do projeto e até meados do ano que vem teremos pronto um projeto de acesso à ponte. É uma questão fundamental, não existe Rota Bioceânica sem o acesso a ponte”, enfatizou o secretário.

Após a reunião, o governador enfatizou. ““Tanto a ferroviária quanto a rodoviária são importantíssimas para a competitividade do nosso Estado”

