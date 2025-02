Missa de sétimo dia de jornalista morta acontece nesta terça-feira

Missa de sétimo dia da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, morta pelo noivo Caio César do Nascimento Pereira, de 35, acontecerá nesta terça-feira (18), em Campo Grande.

Segundo divulgado por amigos e familiares, a missa será realizada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 377, no Bairro Amambai.

No comunicado diz que a missa será uma forma de homenagear a história e o brilho de Vanessa, vítima de feminicídio.

O caso

Caio César esfaqueou Vanessa três vezes no tórax, deixando-a em estado grave no Bairro São Francisco. O fato aconteceu na casa onde eles moravam, na última quarta-feira (12), que era de propriedade da jornalista.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e ficou em silêncio na delegacia. A profissional de comunicação chegou a ser socorrida, no entanto, morreu no início da madrugada desta quinta-feira (13).

