Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Geral

Morre aos 18 anos Cauã Batista, promessa do taekwondo brasileiro

Ele estava internado há uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto

25 fevereiro 2026 - 17h11Taynara Menezes
Cauã era considerado uma das promessas do país da modalidadeCauã era considerado uma das promessas do país da modalidade   (Foto: Reprodução redes sociais)

O lutador de takwondo, Cauã Batista Gomes, considerado uma das promessas do país da modalidade, morreu na noite desta terça-feira (24) no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado há uma semana. Durante o período, Cauã recebeu doações de sangue após campanha de amigos nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

O jovem atleta representaria o estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (26) na Seletiva Aberta Nacional, disputa que visa a formação da seleção brasileira de taekwondo de 2026. Cauã Gomes competiria na categoria adulto até 63 quilos. Anteriormente, Cauã já havia competido em vários torneios de base.

Em nota de pesar, a Confederação Brasileira de Taekwondo (CTKD) homenageou o atleta e se solidarizou com familiares e amigos de Cauã.

“Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições”, afirmou a CBTKD.

Cauã Batista iniciou no taekwondo aos nove anos de idade no centro de treinamento (CT) de artes marciais Soares Team e lá seguiu como atleta durante a curta carreira. Em mensagem publicada nas redes sociais, o CT Soares Team lamentou a perda precoce do lutador.

“Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang - um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ary Raghiant Neto - Foto: Reprodução / OAB
Justiça
'Advogado na essência': desembargador deve sair do TJMS e voltar à advocacia em março
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Eutanásias no CCZ desde 2022 entram em investigação após denúncia de 'extermínio'
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Tentativa de homicídio na Vila Santa Luzia: réu pega 7 anos de prisão em regime fechado
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de ser o autor dos tiros que mataram adolescentes é julgado hoje na Capital
Divulgação / PMMS
Polícia
Força Tática apreende 648 kg de droga na MS-162 e causa prejuízo milionário ao crime
Droga apreendida - Foto: Reprodução / Nova Lima News
Polícia
PM prende mulher e apreende grande quantidade de drogas na região do Nova Lima
Primeiro dia do evento
Geral
Primeiro dia do Delas Day 2026 traz inspiração, aprendizado e conexão entre mulheres de todo o MS
Desde novembro, os boletos do IPVA estão disponíveis
Geral
Segunda parcela do IPVA 2026 vence na sexta-feira em Mato Grosso do Sul
O congresso traz painéis conduzidos por especialistas e autoridades
Geral
Congresso inédito capacita advogadas para fortalecer rede de proteção e combater violência doméstica
Fachada TSE
Geral
Faltam 71 dias para regularizar o título: veja como solicitar, transferir ou atualizar seus dados

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande