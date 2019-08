Morre Fernanda Young autora de "Os Normais"

Priscilla Porangaba, com informações do R7

A atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV Fernanda Young, de 49 anos, morreu na madrugada deste domingo (25) em Minas Gerais.

A autora de séries de sucesso, como "Os Normais", "Minha Nada Mole Vida", "Os Aspones" e "Shippados", teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca. O corpo é velado em São Paulo.

O enterro será realizado no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul da capital, às 16h15.

A atriz estava no sítio da família em Gonçalves (MG), quando passou mal. Ela tinha asma desde a infância. Fernanda foi levada de ambulância para um hospital da cidade vizinha, Paraisópolis.

A equipe médica tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. Segundo o Hospital Frei Caetano, de Paraisópolis, ela foi atendida por volta da 1h45 e morreu às 2h53.

Fernanda deixa o marido, Alexandre Machado, e quatro filhos: as gêmeas Cecília Maddona e Estela May, de 19 anos; Catarina Lakshimi, de 10 anos; e John Gopala, também de 10 anos.

A atriz se preparava para estrear, em São Paulo, a peça "Ainda Nada de Novo", em que contracenava com Fernanda Nobre. A estreia seria em 12 de setembro. A colega disse que a última vez em que falou com Fernanda Young foi na sexta-feira (23).

Segundo ela, Fernanda Young "já estava estava com a malinha para ir para o sítio e disse que ia relaxar no fim de semana para se preparar para a peça". A atriz e escritora levou os textos para repassar no fim de semana. As colegas iam se reencontrar na próxima segunda-feira (26).

Editora de diversos livros de Fernanda Young, Leila Name disse que, em novembro, será publicado um livro inédito escrito por ela aos 17 anos, cujos manuscritos Fernanda localizou recentemente. Ela também estava se dedicando a outra obra, mais extensa, intitulada "O Livro", que reconta situações reais por meio da ficção. Essa obra fica inacabada.

Funcionária da TV Globo, seu trabalho mais recente na televisão foi a série original "Shippados", lançada pela Globoplay e estrelada por Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e Clarice Falcão.

