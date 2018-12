Motorista colide na traseira de caminhão parado

Na madrugada deste domingo (23) por volta das 4h, um homem de 46 anos colidiu o seu carro na traseira de um caminhão que estava estacionado, na avenida Guaicurus, no Jardim Monumento, em Campo Grande, o condutor do veículo, sofreu ferimentos graves.

De a cordo com o Corpo de Bomnbeiros, o motorista identificado como Paulo Sérgio Virgílio, estava trafegando no sentido centro, quando acabou colidindo com o caminhão estacionado, as causas da batida, ainda serão investigadas.

A vítima quando foi socorrida, estava com vários traumas e ferimentos na região dos olhos, ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, e seu estado de saúde é estável.

