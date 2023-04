"Mulher maravilhosa", alunos se despedem de professora que morreu após acidente

“Ela foi minha professora de Inglês. Era uma mulher maravilhosa...”, amigos, familiares e ex-alunos da professora aposentada Ilza Gertrudes Schleich Vollkopf, de 66 anos, se despediram nas redes sociais após ela falecer em decorrência de um grave acidente na manhã desta quinta-feira (6), na MS-080, em Campo Grande.

Por meio de nota nas redes sociais, a Escola Estadual Amando de Oliveira agradeceu a dedicação da professora de inglês no tempo em que trabalhou na instituição. “A nossa escola se solidariza a família de nossa amiga e professora de Inglês, Ilza Gertrudes Schleich Volkopf que nos deixou hoje! Nossa gratidão por sua dedicação durante os anos que trabalhou conosco antes da aposentadoria!”

Em um grupo voltado para a os alunos antigos da instituição, ex-alunos de Ilza lamentaram o ocorrido.

“E hoje nossa querida professora Ilza Gertrudes Schleich Vollkopf, descansou..passando aqui para deixar registrada a minha singela homenagem e gratidão por todos os momentos que passamos juntas. Descanse em paz Dona Ilza. Sentiremos saudades. A Piratininga está de luto”, disse.

Em resposta à publicação, algumas pessoas lembraram o quanto a professora de inglês era querida. “Muito triste! Me deu aula de inglês no Amando”.

“Ela foi minha professora de Inglês uma mulher maravilhosa”, disse outra.

Prima, quase irmã de Ilza, publicou uma foto da professora orando para que Deus a receba de braços abertos. “Que o céu te receba de braços abertos minha prima irmã”.

Ainda não existem informações sobre o velório e enterro de Ilza.

Falecimento - De acordo com as informações iniciais, ela estava em um Chevrolet Prisma sentido Rochedo a Campo Grande quando aquaplanou e rodou na pista batendo de frente com um caminhão boiadeiro, que seguia no sentido contrário.

Ilza foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros para à Santa Casa de Campo Grande. No hospital, a professora de inglês chegou a passar por exames de imagens, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e faleceu apesar dos esforços das equipes médicas.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves. Além do socorro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e acompanhou o caso. Por conta da colisão, a pista ficou parcialmente interditada.

Deixe seu Comentário

Leia Também