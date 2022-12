Mulher que morreu ao cair de penhasco era enfermeira na Capital

A mulher que morreu enquanto fazia trilha na tarde desta sexta-feira (30), em uma chácara no Distrito De Bonfim, localizado em Jaraguari, foi identificada como Evandra Mrinigo Alves, de 44 anos. Ela trabalhava como enfermeira e tinha o costume de fazer trilhas com os amigos durante as folgas.

De acordo com o já informado pelo JD1, Evandra caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros enquanto participava de um grupo de trilheiros na tarde de hoje. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo um helicóptero, foram acionadas para ir até a área rural da cidade, mas ao chegarem no local a vítima já estava sem vida.

Ela teve um traumatismo crânio encefálico violento ao bater com a cabeça na pedra, além das multiplas fraturas pelo corpo por conta da queda.

Nas redes sociais, amigos e familiares já começaram a prestar suas homenagens a profissional. A filha da vítima informou, por meio da internet, que ela acabou escorregando.

Atualmente, ela estava trabalhando na Santa Casa de Campo Grande, mas já havia trabalhado em outros locais e por onde passou deixou o seu legado e sua marca como uma grande profissional.

