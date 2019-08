Murilo e Tereza discutem melhorias em assentamentos de MS

Em busca de recursos para melhorar a infraestrutura de pelo menos 200 assentamentos em Mato Grosso do Sul, o governador em exercício Murilo Zauith se reuniu com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, na terça-feira (13) para tratar da formatação de um termo de cooperação.

No encontro, realizado em Brasília, Murilo apresentou os projetos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), que prevêem recuperar os acessos dos assentamentos.

“Queremos as estradas com boas condições, cascalhadas e com pontes de concreto”, afirmou o gestor. Segundo ele, a sinalização da ministra Tereza Cristina foi positiva. “Podemos fazer um termo de cooperação para atender os assentamentos e as milhares de famílias que produzem e precisam das estradas para levar a produção às cidades”, emendou.

Murilo revelou ainda que os custos para recuperar os acessos dos assentamentos estão sendo levantados pela Agesul. O processo que vai quantificar a quilometragem entre os acessos dos assentamentos e as cidades deve ficar pronto dentro de 40 dias.

Atualmente, 70% da cesta básica do brasileiro vem da agricultura familiar.

