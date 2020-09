"Não é dia de comemoração", diz Salomão sobre Dia do Cliente

Poucos dias após o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, determinada pela Constituição Federal de 1988 completar 30 anos, desde sua elaboração, nesta terça-feira (15), é a vez de homenagear o consumidor.

Comemorado hoje, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor anualmente em razão do famoso discurso feito, na mesma data no ano de 1962, pelo então presidente dos EUA, John Kennedy e teve sua primeira edição em 1983.

Para alertar consumidores de todas as idades, o superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, conversou com o JD1 Notícias, sobre os direitos expressos que podem ser exigidos pelos clientes durante a comprar de qualquer mercadoria. “É um dia importante, um dia para que a gente possa refletir, mas ainda não é um dia de comemoração. Os consumidores ainda são presas fáceis de alguns fornecedores. Como o próprio código define, é toda pessoa física ou jurídica que esta na cadeia como consumidor final. Ele é hipossuficiente, a parte vulnerável da relação. Ainda há muito que avançar de para que haja uma proteção desse consumidor final”, acrescentou Salomão.

Ele citou também as empresas digitais e bancos de fomentos que dão golpe em pessoas idosas ou sem conhecimento nos seus direitos, além de salientar as relações de direito a troca de um produto com avarias e defeitos. “Então, é um dia em que nós precisamos nos conscientizar para que haja uma forte orientação ao consumir, esse é o papel do PROCON e nós vamos sempre defender a reação de consumo, quer seja ela do ponto de vista do consumir ou do fornecedor”, finalizou.

