"Não faz isso comigo", amigos choram a perda de jovem por suposta dívida de R$ 1

“Não faz isso comigo, vida”, a partida repentina e trágica do jovem Gabriel Lima Mercadante, de apenas 19 anos, deixou amigos e familiares com um misto de surpresa e tristeza na noite deste sábado (16). O rapaz foi morto a tiros enquanto se divertia em um bar na Rua Guiné, bairro Moreninhas III, em Campo Grande.

Algumas pessoas dedicaram um tempinho para se despedir de ‘Biel’ ou ‘manin’, como era carinhosamente chamado. Uma coisa em comum, em todas as mensagens, é que o rapaz nunca será esquecido pelos que conhecia.

“Não da para acreditar. Imaginar que crescemos juntos... Que você esteja em paz, parceiro. Independente de termos nos afastado, sempre torci pelo seu progresso. Moleque pureza de tudo”, lamentou um amigo de longa data.

Chamado de ‘trutinha’ por muitos, o que fica agora são as lembranças ‘plantadas’ em quem esteve ao lado de Gabriel nestes 19 anos. “Eu nunca irei te esquecer meu truta, pra sempre no meus pensamentos”.

“Você sabia o amor que a tia tem por você. Só quem te conhecia sabia o coração bom que tinha, a paz, só sabia sorrir e estava sempre tirando sorriso de todo mundo. Sua luz era enorme”, disse uma tia ao compartilhar vídeos e momentos alegres ao lado de Gabriel.

Uma amiga lembrou do abraço dado pelo rapaz, dizendo ser o ‘mais sincero do mundo’. “Meu coração está despedaçado, meu menino. Logo você, não vou ter mais aquele sorriso enorme e bobo, aquele abraço mais sincero do mundo. Te amo a saudade vai ser eterna”.

Em um texto emocionante e triste, o irmão de Gabriel falou sobre as surpresas do mundo e como muitas trazem tristeza, dor e luto. “A sua partida, tão prematura, foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tiram o chão. Ninguém poderia imaginar que você nos deixaria tão cedo, tão abruptamente. Você deixou um imenso vazio em nossas vidas e em nossos corações. Depois da sua partida, a nossa vida nunca mais será a mesma”, escreveu.

Ele ainda continuou dizendo que a vida do jovem ‘continua pulsando’ no peito de todos que o conhecia. “Nós estaremos sempre aqui, orando por você e enviando as nossas energias positivas de amor e carinho”, finaliza o irmão.

Apesar dos desejos para que o jovem ‘descanse em paz’, alguns lembraram da dor que a mãe de Gabriel está sentindo e pediram ainda para Deus ‘confortar’ o coração enlutado dela e de outros familiares, que agora choram a perda do rapaz. “Meu trutinha, descansa em paz. Que Deus conforte o coração da sua mãezinha e seus familiares”.

Suposta dívida de R$ 1 – Durante a investigação inicial, ainda na noite de ontem (15), as equipes policiais foram informadas pela dona do estabelecimento que ouviu uma das adolescentes que acompanhava o grupo dizer: “pra que matar o cara por causa de R$ 1?”.

Ele foi surpreendido pelo garupa de uma moto preta, que desceu e efetuou os disparos. Na cena do crime diversas capsulas de calibre 9 mm foram recolhidas pela Perícia Cientifica.

O aso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado na Depac Cepol.

