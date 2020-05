“Nem vibradores podem acender”, diz Valdir Gomes sobre conta de energia

O vereador Valdir Gomes (PSD) levou à sessão desta terça-feira (26), na Câmara Municipal, algumas reclamações que recebeu em relação às contas de energia em Campo Grande.

O parlamentar direcionou a palavra ao vereador Chiquinho Teles, que prepara um encaminhamento para a Energisa. “Estamos recebendo reclamações absurdas de pessoas que trabalham em salão, pessoas que usam determinado instrumento, desligaram ar-condicionado, desligou tudo e não resolve”, afirmou.

“Algumas pessoas encaminharam uma carta que até os vibradores não podem ‘acender’ que está ficando cara a conta de luz. A Energisa tem que entender que as coisas não são dessa forma. Fica meu apelo a vossa excelência [Chiquinho Teles] que leve para eles [Energisa] e que resolvam isso de vez”, disse o parlamentar.

A Energisa ainda não recebeu o documento da Câmara Municipal e, em nota, reiterou que a aplicação do reajuste tarifário previsto para acontecer em abril aos clientes do estado foi postergado por 90 dias pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 24 de março, a pedido da concessionária. Além disso, famílias de baixa renda cadastradas na Tarifa Social tiveram a isenção do pagamento da conta de luz, subsidiado pelo Governo Federal.

"Como a principal recomendação de prevenção a pandemia tem sido evitar aglomerações ficando em casa, a tendência é o consumo de energia aumentar, caso o cliente não adote hábitos mais conscientes. Boas práticas de consumo são divulgadas pela empresa por meio de informações na fatura, redes sociais e campanhas constantes. Toda atitude, por mais simples que pareça, pode fazer uma grande diferença nesse período", disse na nota.

