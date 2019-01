Nova onda de calor deve passar de 40°C, diz Defesa Civil

Saiba Mais Clima Com altas temperaturas Campo Grande bate recorde entre as capitais brasileiras

Mesmo com o calorão que já tem feito em várias cidades de Mato Grosso do Sul, a temperatura pode subir ainda mais, chegando a 40°C em alguns municípios. Uma onda de calor, que pode elevar as temperaturas em até 5°C , vai atingir o leste, sul, sudoeste e centro norte do estado, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na tarde dessa quarta-feira (30), a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta meteorológico que valerá entre hoje e sábado (2), quando a onda de calor deve cessar. O órgão orienta a população a aumentar a ingestão de água e consumir refeições leves, evitar a exposição direta ao sol e usar o filtro solar.

Pelo menos 25 cidades do estado, incluindo a Campo Grande, estão na lista do Inmet para as localidades que podem sofrer com o calorão. Em Três Lagoas, onde a previsão foi de 38°C para essa terça-feira, a temperatura pode ultrapassar os 40°C.

