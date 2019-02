OAB/MS repudia movimento contra andarilhos no centro

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), emitiu nota de repúdio nesta sexta-feira (22) contra a iniciativa de retirar andarilhos do centro de Campo Grande.

Uma manifestação ocorrerá neste sábado (23) para coletar assinaturas em um abaixo assinado com a intenção de “melhorar e diminuir os problemas causados pelo alto número de moradores de rua no centro.

Ressaltando que a atitude dos organizadores é contrária aos princípios que regem a dignidade da pessoa humana e fere o direito de ir e vir, a OAB/MS se posicionou contra o movimento.

Confira a nota na íntegra:

"A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio do Conselho Estadual e das Comissões de Direitos Humanos, Direitos Sociais e Segurança Pública vem a público emitir nota de pesar e total repúdio em face da iniciativa atentatória adotada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas em Mato Grosso do Sul ao encabeçarem o abaixo assinado “Menos andarilhos, mais segurança!”, atitude essa totalmente contrária aos princípios que regem a Dignidade da Pessoa Humana. Tais “iniciativas” além de coibirem o livre exercício do direito de ir e vir assegurada pela Constituição Federal, ainda incita a população a tomar medidas radicais, ilegítimas e injustas a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

A adoção de políticas de “higienização social” será duramente combatida por esta Seccional, sendo clara a necessidade de fortalecimento das ações de acolhimento, tratamento e recuperação das pessoas que espontaneamente adiram a tais programas e não a internação compulsória, que há décadas já é uma medida desaconselhada e em desuso.

A OAB/MS se coloca à disposição para discutir o aperfeiçoamento das instituições e políticas públicas, com o compromisso claro de assegurar o Estado Democrático de Direito, não podendo ser omissa a atitudes que não vão de encontro às garantias fundamentais, ao Direito Constitucional e Internacional.

Campo Grande, 22 de fevereiro de 2019.



Mansour Elias Karmouche

Presidente

Christopher Pinho Ferro Scapinelli

Comissão de Direitos Humanos

Cláudia Novaes Assumpção Paniago

Comissão de Segurança Pública

Dora Waldow

Comissão de Direitos Sociais"

