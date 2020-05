Odilon Júnior fará live sobre o tema “Exploração Sexual Infantil” na segunda

O vereador Odilon de Oliveira (PSD) vai promover uma LIVE na próxima segunda-feira (18), às 19h30 para falar sobre “Exploração Sexual Infantil” e outros assuntos pertinentes ao tema.

O assunto será abordado devido o mês de maio ser escolhido como o mês de “combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”.

De acordo com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, até 2017, a cada 8 minutos uma criança ou adolescente é abusada sexualmente no Brasil, a grande maioria por estupro, sendo que 51% delas tem entre 1 e 5 anos de idade.

O vereador contará com a presença da Psicanalista e Coordenadora do Projeto Nova, Viviane Vaz, junto com a Psicanalista Clínica, Alecssandra Sayad. As duas são especialistas no combate e tratamento dessas crianças.

Odilon lamenta e diz que é um absurdo, a cada oito minutos, uma criança é abusada no Brasil. “Além disso, apenas 2% dos casos são denunciados. Deste total, em apenas 9% os agressores são condenados”.

Os interessados deverão acessar as mídias sociais do vereador através do Facebook ou pelo Instagram.

